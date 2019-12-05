05 декабря 21:05
В Петербурге сотрудники Россельхознадзора сожгли 4,5 тонны красной икры
Сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу сожгли 4,5 тонны красной игры. Партия деликатеса поступила из Петропавловска-Камчатского, а нашли ее на нелегальном складе
Сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу сожгли 4,5 тонны красной игры. Партия деликатеса поступила из Петропавловска-Камчатского, а нашли ее на нелегальном складе.
В ведомстве сообщили, что красная икра была расфасована по контейнерам и готова к отправке на реализацию. В ходе проверки были установлено, что на продукте отсутствует маркировка. Владельцы товара не смогли предоставить ветеринарные сертификаты, в котором указывается происхождение икры.
В Россельхознадзоре решили уничтожить партию красной икры, поскольку она могла быть опасна для здоровья.