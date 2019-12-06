В продаже на черном рынке появились данные московских камер с распознаванием лиц
Доступ к камерами наблюдения можно нелегально купить в чатах и на форумах, а продают их силовики и чиновники, у которых имеется доступ к «Единому центре обработки и хранения данных»
На черном рынке в продаже появился доступ к московским камерам видеонаблюдения, в том числе и тем, которые подключенны к системе распознавания лиц.
По состоянию на январь 2019 года в Москве было установлено около 170 тысяч камер наружного наблюдения. Из них три тысячи камер подключены к системе распознавания лиц, интегрированной с базами МВД. При этом мэрия Москвы планирует подключить к этой системе все столичные камеры.
Доступ к камерами наблюдения можно нелегально купить в чатах и на форумах, а продают их силовики и чиновники, у которых имеется доступ к «Единому центре обработки и хранения данных», говорится в расследовании журналиста Андрея Каганских для «МБХ медиа».
За несколько тысяч рублей любой желающий может купить ссылку на прямой эфир определенной камеры и ее архив за пять дней. Полный доступ к системе ЕЦХД продается за 30 тысяч рублей.
На черном рынке можно купить и данные из системы распознавания лиц. Продавцы предлагают выгрузку данных за месяц.
Андрей Каганских отправил одному из продавцов свою фотографию и получил файл с результатами поиска в системе распознавания лиц. Журналист отмечает, что рядом с каждой фотографией в файле стоит отметка «свой» или «чужой». Эти пометки означают, как часто человек появляется в конкретном месте, где установлена камера.
Ранее жительница Москвы Алена Попова пыталась добиться признания незаконной технологии распознавания лиц в столичных камерах, однако суд не усмотрел в работе этой системы никаких нарушений. Попова в своем исковом заявлении указала, что у граждан нет информации о том, кто имеет доступ к базе ЕЦХД, а их персональные данные могут быть доступны для третьих лиц.