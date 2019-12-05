05 декабря 16:05
ГИБДД усложнит теоретическую часть экзамена на получение водительских прав
Замглавы отдела организации регистрационного-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил, что в теоретической части экзамена появится больше вопросов из основ безопасности движения
Госавтоинспекция сообщила о планах значительно увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения.
Замглавы отдела организации регистрационного-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил, что в теоретической части экзамена появится больше вопросов из основ безопасности движения.
Гиляков также сообщил ТАСС, что в экзамен необходимо добавить вопросы, которые будут касаться психологических основ, а вопросы по медицине и профессиональные вопросы - выделить в отдельные блоки.
Изменения в правила сдачи экзамена на получение водительских прав планируется ввести с октября 2020 года.