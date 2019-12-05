Врачи ФСИН впервые официально подтвердили тяжелое состояние Шестуна
Активисты и правозащитники провели пикеты у минюста, ФСИН, МВД и Администрации президента. Пикетирование длилась несколько часов
Врачи МСЧ СИЗО «Матросская тишина» сегодня выдали медицинскую справку о состоянии здоровья экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. В документе говорится о том, что оно «оценивается как тяжелое», находится «на 178 сутках добровольного отказа от пищи».
На фоне этой ситуации (ФСИН впервые официально подтвердил тяжесть состояния Шестуна) 5 декабря, в Москве прошли одиночные пикеты у зданий министерства юстиции России, в чьем ведении находится Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), МВД на Житной улице, и у Администрации Президента России на Ильинке. Участники акции заявили, что требуют изменения меры пресечения Шестуну (с «заключение под стражу» на «домашний арест»), медицинского обследования в больнице, не связанной с системой ФСИН, а также прекращения измывательств над арестант ом со стороны органов следствия.
Активисты и правозащитники провели пикеты у минюста, ФСИН, МВД и Администрации президента. Пикетирование длилась несколько часов. Участие в акции приняли, в частности, Юлия Шестун - жена экс-главы Серпуховского района и известный правозащитник Лев Пономарев. Накануне он выступил в СМИ с весьма жёстким постом, призывом прекратить издевательства над Шестуном.
Во время пикета Пономарев заявил: «Александр - это вызов системе и с ним они обходятся особо жестоко. Его убивают, они доводят его до самоубийства. Он бесспорно находится на грани жизни и смерти, все медицинские показания говорят об этом... Дана команда: пусть погибает, пусть умирает, что жестоко».