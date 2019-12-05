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05 декабря 14:48

Дмитрий Медведев назвал дела Ивана Голунова и Павла Устинова «издержками правоохранительной системы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о массовых акциях протеста в Москве минувшим летом и резонансных уголовных делах Ивана Голунова и Павла Устинова, заявил о «мощном запросе на справедливость» в обществе

Дмитрий Медведев назвал дела Ивана Голунова и Павла Устинова «издержками правоохранительной системы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о массовых акциях протеста в Москве минувшим летом и резонансных уголовных делах Ивана Голунова и Павла Устинова, заявил о «мощном запросе на справедливость» в обществе.

«Это нужно учитывать, что-то даже менять, наверное», - заявил глава правительства.

«Если есть такие настроения, значит их что-то создает. Очевидно, что есть издержки в работе правоохранительной системы, надо анализировать, что-то менять. Есть запрос на справедливость, который вылился в различные акции», -0 добавил Дмитрий Медведев.

Одновременно с этим премьер напомнил, что некоторые протестные акции были несогласованными, а закон о митингах нужно соблюдать. В противном случае в России произойдет «бессмысленный и беспощадный бунт».

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