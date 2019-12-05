Западные спецслужбы обнаружили в Альпах «тыловую базу» российских разведчиков
Французское издание Le Monde сообщает, что с 2014 по 2018 год «российских шпионов» вычисляли французские, британские, швейцарские спецслужбы и их американские партнеры
Западные спецслужбы обнаружили в районе французских Альп «тыловую базу» российских разведчиков. Силовики сообщили минимум о 15 сотрудниках ГРУ, которые в качестве своей базы использовали небольшое города в горах.
Французское издание Le Monde сообщает, что с 2014 по 2018 год «российских шпионов» вычисляли французские, британские, швейцарские спецслужбы и их американские партнеры.
По данным спецслужб, все эти 15 человек являются сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (ранее ГРУ) и «специализируются на убийствах».
Статья в Le Monde вышла после того, как немецкие власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. В Берлине считают, что сотрудники посольства связаны с ГРУ и причастны к убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Залимхана Хангошвили, которого считали приближенным к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.