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05 декабря 10:45

Депутаты Госдумы разработали новую реформу ОСАГО. Из-за нее полисы подорожают на 30%

Группа депутатов Госдумы подготовила новый проект реформы системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Реализация этой реформы приведет к подорожанию полисов

Депутаты Госдумы разработали новую реформу ОСАГО. Из-за нее полисы подорожают на 30%

Группа депутатов Госдумы подготовила новый проект реформы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Реализация этой реформы приведет к подорожанию полисов на 30%.

Инициатива парламентариев во многом дублирует законопроект Минфина по «либерализации» ОСАГО, который ранее был отклонен Госдумой. Так, в правительстве предлагали исключить из системы расчета цены полиса ОСАГО коэффициент мощности двигателя и территории, где зарегистрировано транспортное средство. Тариф при этом предлагалось привязать к числу грубых нарушений ПДД, а страховую сумму за вред жизни и здоровью увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Законопроект Минфина был отклонен из-за того, что он бы привел к резкому удорожанию полисов ОСАГО.

Теперь уже сами депутаты предлагают оставить территориальный коэффициент и сохранить коэффициент за мощность двигателя. Однако в дальнейшем его отмена все же планируется, но этот процесс будет сопровождаться расширением тарифного коридора на 30% вверх и вниз. Депутаты хотят сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, но исключить повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью.

В Российском союзе страховщиков (РСА) «Известиям» сообщили, что реализация этой задумки приведет к подорожанию ОСАГО на 20%. Наибольшее увеличение базового тарифа придется на крупные регионы, где уже имеется высокий территориальный тариф.

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