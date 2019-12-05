Муниципальные депутаты анонсировали митинг против «разрушения Москвы»
Акция проводится за сохранение исторического облика Москвы. Участники митинга выступят против проектов реновации, которые оказывают негативное влияние на экологию
Столичные муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение митинга против «разрушения Москвы».
Мундеп Тимирязевского района Юлия Галямина рассказала «МБХ медиа», что созаявителями акции выступили более тысячи человек – депутаты и неравнодушные москвичи.
Акция проводится за сохранение исторического облика Москвы. Участники митинга выступят против проектов реновации, которые оказывают негативное влияние на экологию.