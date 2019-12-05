ФАС уличила Lindt, Procter&Gamble и Henkel в продаже на российском рынке товаров худшего качества
В действиях этих производителей имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку качество их продукции для российского рынка и Евросоюза заметно отличается
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждения компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel. По данным ведомства, в действиях этих производителей имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку качество их продукции для российского рынка и Евросоюза заметно отличается.
Так, специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в образцах шоколада Lindt, купленных в России и ЕС, отличается содержание органических кислот. Пенообразующая способность порошка Persil в России оказалась на 30% ниже, чем в ЕС, а порошка Ariel - на 65% выше.
Ведомство Игоря Артемьева потребовало от Lindt, Procter&Gamble и Henkel устранить нарушения в течение 30 дней. Компании могут либо продавать в России товары такого же качества, что и в Европе, либо указать на упаковке информацию об отличии.
В ФАС отметили, что потребитель часто руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе товаров, поэтому несправедливо, когда качество для европейских покупателей и российских, заметно отличается.