Московский депутат предложил мэрии продавать именные таблички на лавочках
Муниципальный депутат московского района Марьина роща Дмитрий Клочков предложил мэрии продавать именные таблички на лавочках, а собранные деньги направлять на благоустройство столицы. Свое предложение мундеп направил в мэрию и Мосгордуму
Муниципальный депутат московского района Марьина роща Дмитрий Клочков предложил мэрии продавать именные таблички на лавочках, а собранные деньги направлять на благоустройство столицы. Свое предложение мундеп направил в мэрию и Мосгордуму.
В беседе с «МБХ медиа» Дмитрий Клочков отметил, что с предложением продавать именные таблички на московские лавочки он обратился к властям города после расследования Фонда борьбы с коррупцией о яхте и частном самолете телеведущей Наили Аскер-Заде.
В этом расследовании утверждается, что яхта и бизнес-джет появились в распоряжении журналистки государственного телеканала «Россия 1» благодаря главе ВТБ Андрею Костину, поскольку самолет изначально находился на балансе госбанка. Ранее СМИ уже писали о близких отношениях госбанкира и телеведущей, но эта информация блокировалась Роскомнадзором. Однако сотрудники ФБК обнаружили в Центральном парке Нью-Йорка скамейку с табличкой, на которой написано признание в любви Андрею Костину «от Наили». Купить такую скамейку можно ориентировочно за 10 тысяч долларов.
«Увидели репортаж Алексея Навального, что люди покупают таблички заграницей, в Нью-Йорке, задорого и подумали, почему бы и у нас не продавать таблички на лавочках», - отметил Дмитрий Клочков.