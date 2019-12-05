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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
05 декабря 00:03

Автор закона о гражданах-инагентах оказался владельцем недвижимости на миллиард рублей

Депутат Леонид Левин владеет недвижимостью общей стоимостью миллиард рублей, а его официальный годовой доход составляет «всего» 12 млн рублей

Автор закона о гражданах-инагентах оказался владельцем недвижимости на миллиард рублей

Один из авторов спорного закона о признании «иностранными агентами» физических лиц депутат Леонид Левин владеет недвижимостью общей стоимостью миллиард рублей, а его официальный годовой доход составляет «всего» 12 млн рублей.

В декларации депутата от «Справедливой России» Леонида Левина указан годовой доход в размере 12 млн рублей. Парламентарий представляет в Госдуме Пензенскую область, но имеет пентхаус в Москве площадью 225,2 кв.м. Рыночная стоимость этого объекта составляет 200 млн рублей.

Этот пентхаус Леонид Левин купил еще до избрания в Госдуму, но сейчас этого объекта в публичной части его декларации нет. При этом право собственности на этот объект подтверждаются выпиской из Росреестра.

Депутат Госдумы также владеет особняком площадью 1 тыс. 934 кв.м. в подмосковном поселке Павлово (рыночная стоимость 700 млн рублей). Также народному избраннику принадлежат участки земли в Краснодарском крае (стоимость только одного из них составляет 82 млн рублей), сообщает The Insider.

Во время избирательной кампании в Госдуму Леонид Левин указал, что на 100% контролирует ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани», которая была учреждена им в 2002 году вместе с кипрской фирмой A.R A.R Management. Эту компанию контролируют два офшора ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые в свою очередь записаны на «номиналов» Пинелопи Папапетроу (Pinelopi Papapetrou) и Крис Скордис (Christ Skordis).

Юридическая компания Scordis, Papapetrou & Co ориентирована на клиентов из России, ее называют «крымской прачечной». Фирмой руководит Христодулос Василиадис, которого оппозиционер Алексей Навальный называл номинальным директором.

Леонид Левин, комментируя расследование, заявил, что после избрания в Госдуму перестал иметь отношение к структуре собственников компании «Тайный советник».

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