Автор закона о гражданах-инагентах оказался владельцем недвижимости на миллиард рублей
Депутат Леонид Левин владеет недвижимостью общей стоимостью миллиард рублей, а его официальный годовой доход составляет «всего» 12 млн рублей
Один из авторов спорного закона о признании «иностранными агентами» физических лиц депутат Леонид Левин владеет недвижимостью общей стоимостью миллиард рублей, а его официальный годовой доход составляет «всего» 12 млн рублей.
В декларации депутата от «Справедливой России» Леонида Левина указан годовой доход в размере 12 млн рублей. Парламентарий представляет в Госдуме Пензенскую область, но имеет пентхаус в Москве площадью 225,2 кв.м. Рыночная стоимость этого объекта составляет 200 млн рублей.
Этот пентхаус Леонид Левин купил еще до избрания в Госдуму, но сейчас этого объекта в публичной части его декларации нет. При этом право собственности на этот объект подтверждаются выпиской из Росреестра.
Депутат Госдумы также владеет особняком площадью 1 тыс. 934 кв.м. в подмосковном поселке Павлово (рыночная стоимость 700 млн рублей). Также народному избраннику принадлежат участки земли в Краснодарском крае (стоимость только одного из них составляет 82 млн рублей), сообщает The Insider.
Во время избирательной кампании в Госдуму Леонид Левин указал, что на 100% контролирует ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани», которая была учреждена им в 2002 году вместе с кипрской фирмой A.R A.R Management. Эту компанию контролируют два офшора ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые в свою очередь записаны на «номиналов» Пинелопи Папапетроу (Pinelopi Papapetrou) и Крис Скордис (Christ Skordis).
Юридическая компания Scordis, Papapetrou & Co ориентирована на клиентов из России, ее называют «крымской прачечной». Фирмой руководит Христодулос Василиадис, которого оппозиционер Алексей Навальный называл номинальным директором.
Леонид Левин, комментируя расследование, заявил, что после избрания в Госдуму перестал иметь отношение к структуре собственников компании «Тайный советник».