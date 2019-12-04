Прокуратура попросила суд приговорить студента Егора Жукова к 4 годам колонии
Гособвинение попросило суд приговорить к 4 годам лишения свободы студента Высшей школы экономики и фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Первоначально молодой человек был задержан за участие в «массовых беспорядках», а позже его обвинили в призывах к экстремизму
Гособвинение попросило суд приговорить к 4 годам лишения свободы студента Высшей школы экономики и фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Первоначально молодой человек был задержан за участие в «массовых беспорядках», которые по версии следствия имели место быть на протестном митинге 27 июля, а затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму.
Поводом для обвинений стали видеоролики студента-политолога. Эксперты ФСБ России усмотрели в этих записях призывы к экстремизму, хотя студент неоднократно выступал против насильственных форм смены власти в стране. Независимая экспертиза не усмотрела в видеороликах Жукова никаких признаков экстремизма.
Дело Егора Жукова рассматривает Кунцевский райсуд Москвы. Студент своей вины не признал и заявил, что уважает действующий конституционный строй. «Я всегда подчеркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия», - отметил Жуков.
«У прокурора Москвы гостиницы в Черногории и дом в Испании. И подчиненные этого прокурора требуют посадить невиновного человека за видео на ютюб-канале», - прокомментировал позицию гособвинения оппозиционер Алексей Навальный.