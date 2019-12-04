РПЦ выступила против закона о домашнем насилии: «Семья – это не пыточная камера»
Русская православная церковь выступила против принятия закона о домашнем насилии. Церковь называет этот законопроект антиконституционным и считает, что он может разрушить институт семьи в нашей стране
Русская православная церковь (РПЦ) выступила против принятия закона о домашнем насилии. Церковь называет этот законопроект антиконституционным и считает, что он может разрушить институт семьи в нашей стране.
В заявлении Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства говорится, что законопроект о домашнем насилии противоречит правовым принципам разумности, справедливости и равенства, нарушает право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, право на защиту информации о частной жизни, а также право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями.
По мнению РПЦ, этот законопроект «создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов и «бракоразводных войн»», что приведет к уничтожению нормальных семейных и родственных отношений, основанных на доверии и уважении.
В заявлении также говорится, что в случае принятия закона о домашнем насилии любой может воспользоваться возможностями системы «профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких.
«Наш народ убеждают, что российская семья - это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но, в действительности, не имеют под собой никаких реальных оснований», - считают в РПЦ.
Отметим, что согласно опросу «Левада-центра», каждый 31% россиян сталкивался с домашним насилием в собственной семье и своем ближайшем окружении. А согласно статистике МВД, за девять месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадали более 15 тысяч женщин.