Руководство ВШЭ отказало в поддержке студенческому журналу Doxa из-за критических статей
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) отказало в поддержке популярному студенческому журналу Doxa из-за критических материалов о «родном» вузе и Российском государственном социальном университете (РГСУ), который возглавляет Наталья Починок
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) отказало в поддержке популярному студенческому журналу Doxa из-за критических материалов о «родном» вузе и Российском государственном социальном университете (РГСУ), который возглавляет Наталья Починок.
Интернет-журнал Doxa был создан группой студентов ВШЭ два года назад и стал одним из самых популярных студенческих СМИ. Журнал, например, активно освещал протестные митинги «За честные выборы» в Москве и поддерживал фигуранта «московского дела» Егора Жукова – студента ВШЭ.
Накануне выборов в Мосгордуму Doxa опубликовал статью про ректора РГСУ Наталью Починок, которая выдвигалась в депутаты по 14-му округу. В материале про кандидата в депутаты упоминалось сообщество «Диссернет», которое называло РГСУ «фабрикой фальшивых диссертаций». Тогда Наталья Починок пожаловалась на студенческий журнал ректору ВШЭ.
Позже правовое управление ВШЭ подготовило подробный отчет о статьях Doxa, которые якобы нарушают «деловую репутацию университета» и содержат признаки «политического активизма», сообщает «КоммерсантЪ».
В итоге журнал Doxa был лишен официального статуса студенческой организации.
Напомним, что ранее руководство ВШЭ закрыло студенческого ток-шоу «В точку! Персона» из-за того, что ведущие пригласили на программу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.