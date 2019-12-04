В Госдуму по итогам выборов 2021 года пройдут только три партии
По результатам парламентских выборов 2021 году в Госдуму могут пройти только три партии (сейчас четыре партии). Об этом говорится в докладе Института социально-экономических и политических исследований
По результатам парламентских выборов 2021 году в Госдуму могут пройти только три партии (сейчас четыре партии). Об этом говорится в докладе Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 годов».
Прогноз на итоги будущих выборов в Госдуму составлен на основе анализа результатов голосования граждан на региональных и муниципальных выборах в 2018 и 2019 годах.
Так, если бы выборы в Госдуму проходили в настоящее время, то «Единая Россия» набрала бы 42–45% голосов. За КПРФ проголосовали бы 18,02% избирателей, а за ЛДПР - 12,53%. «Справедливая Россия» не смогла бы преодолеть 5%-й барьер, сообщают «Ведомости».
При этом политологи отмечают высокие шансы на прохождение в Госдуму непарламентских партий «Коммунисты России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Оппозиционная партия «Яблоко» может претендовать 3% голосов избирателей, которые дают право на получение государственного финансирования.