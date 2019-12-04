04 декабря 09:12
Коллекторам окончательно запретят выбивать долги граждан за ЖКУ
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который запретит сотрудникам коллекторыских агентств выбивать долги граждан за коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который запретит сотрудникам коллекторыских агентств выбивать долги граждан за коммунальные услуги. Об этом сообщил «Известиям» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Напомним, летом текущего года коллекторов лишили права покупать задолженности граждан за услуги ЖКХ, но «охотники за должниками» обходят этот запрет с помощью агентского договора, без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.
Согласно официальной статистике, общий долг российских граждан за коммунальные услуги составляет 1,3 трлн рублей.