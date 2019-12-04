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Москва
04 декабря 00:19

Петицию с требованием закрыть резонансное «московское дело» подписали 300 тысяч россиян

Петицию на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием прекратить резонансное «московское дело» подписали более 300 тысяч россиян. Эта петиция была создана журналистами «Новой газеты»

Петицию с требованием закрыть резонансное «московское дело» подписали 300 тысяч россиян
Фото: Радио Свобода

Петицию на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием прекратить резонансное «московское дело» подписали более 300 тысяч россиян. Эта петиция была создана журналистами «Новой газеты». В ближайшее время подписи граждан будут переданы в СКР и администрацию президента.

В обращении к главе СКР Александру Бастрыкину упоминается статья 212 УК РФ, в которой говорится о том, что массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Ничего из перечисленного во время несогласованного митинга «За честные выборы» в Москве 27 июля не было, однако СКР возбудил дело в отношении участников протеста по факту «массовых беспорядков».

Авторы петиции и подписанты потребовали прекратить данное дело в связи с явным отсутствием события преступления. «Мы считаем, что уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав», - говорится в обращении к Бастрыкину.

Сейчас в СИЗО находятся девять фигурантов «московского дела». Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Павел Новиков, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов, Эдуард Малышевский и Сергей Суровцев. Под домашним арестом находятся три человека – Егор Жуков, Сергей Фомин и Александр Мыльников. Айдар Губайдулин и Сергей Меденков заочно арестованы.

Пятеро фигурантов «московского дела» приговорены к реальным срокам лишения свободы. Сроки получили Кирилл Жуков, Константин Котов, Данил Беглец, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев.

Актеру Павлу Устинову в связи с широким общественным резонансом заменили 3,5 года колонии на один год условного срока. С волонтера Алексея Миняйло, за которого вступились благотворительные организации, правозащитники и журналисты, были сняты обвинения. В СИЗО он провел почти два месяца. Обвинения также были сняты с Сергея Абаничева, который месяц провел под арестом.

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