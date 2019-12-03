WADA установило личности тех, кто внес изменения в базу допинг-проб московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство установило личности сотрудников Московской антидопинговой лаборатории, которые внесли изменения в базу данных допинг-проб
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установило личности сотрудников Московской антидопинговой лаборатории, которые внесли изменения в базу данных допинг-проб.
В докладе WADA утверждается, что изменения в базу данных допинг-проб внес системный администратор Евгений Мочалов - муж директора московской лаборатории Елены Мочаловой. В лаборатории якобы действовала «команда обнуления», которая принимала меры по сокрытию информацию о внесении изменений в базу допинг-проб перед тем, как она была передана в WADA. Напомним, что это было основным условием для восстановления статуса РУСАДА.
Евгений Мочалов сделал откат к базе данных 2015 года, когда Московскую антидопинговую лабораторию возглавлял Григорий Родченков, который позже переехал в США и рассказал о государственной поддержке допинга в российском спорте.
В отчете ВАДА указывается, что российская сторона признала факт того, что Евгений Мочалов преднамеренно внес изменения в базу. При этом в Министерстве спорта России опровергают сведения о причастности Мочалова к внесению изменений в базу данных, сообщает Znak.com.
В WADA также посетовали на то, что из-за манипуляций специалисты не могут проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее были заподозрены в использовании запрещенных препаратов. Теперь российским спортсменом грозят отстранением от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.