Российские власти хотят приравнять сжигание отходов к переработке мусора
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки в действующие законы, которые приравняют сжигание отходов с последующей выработкой электроэнергии к переработке мусора
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки в действующие законы, которые приравняют сжигание отходов с последующей выработкой электроэнергии к переработке мусора. Источники «Коммерсанта» сообщают, что внесение этих поправок лоббирует Министерство природы РФ.
Согласно российскому законодательству, с 2015 года производителям и импортерам предлагается на выбор обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо платить экологический сбор. Средства экосбора расходуются в рамках субсидий регионам, например, на строительство мусоросжигательных заводов, против которых выступают рядовые граждане.
В сентябре текущего года Минприроды предложило предусмотреть в нацпроекте «Экология» финансовое обеспечение создания инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством энергии, в том числе меры государственной поддержки.
Экологи в свою очередь выступают против приравнивания сжигания отходов к переработке. Глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов напомнил, что переработка подразумевает вовлечение отходов во вторичный оборот, а сжигание мусора представляет собой уничтожение ценных фракций с отягощающими последствиями в виде вредных выбросов.
Моргунов также считает, что реализация инициативы Минприроды приведет к тому, что средства от экологического сбора пойдут не на стимулирование раздельного сбора отходов и их переработки, а на строительство мусоросжигательных заводов.