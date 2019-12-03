ФБР признала российские мобильные приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»
В ФБР заявили, что практически все российские мобильные приложения являются «потенциальной контрразведывательной угрозой»
В ФБР заявили, что практически все российские мобильные приложения являются «потенциальной контрразведывательной угрозой». Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос сенатора Чака Шумера о приложении FaceApp.
Помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон сообщил, что правовые механизмы дают российским властям возможность получить доступ к данным в пределах границ России. При этом ФСБ России может удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.
Американские власти заверили, что ФБР примет обязательные меры в случае, если выяснится, что приложение FaceApp (фоторедактор) каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.
Приложение FaceApp для редактирования фотографий в текущем году было одним из самых популярных для скачивания приложений во многих странах мира, в том числе и США.
В этой связи сенатор Чак Шумер обратился в ФБР с требованием проверить FaceApp на наличие рисков для национальной безопасности и персональных данных.