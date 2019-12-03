Банки могут ужесточить выдачу ипотеки клиентам, имеющим другие кредиты
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что до конца текущего года финансовый регулятор обсудит с банками вопрос о повышенных коэффициентах риска для ипотечных кредитов
Центробанк РФ предложил ужесточить порядок получения ипотеки закредитованными гражданами.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что до конца текущего года финансовый регулятор обсудит с банками вопрос о повышенных коэффициентах риска для ипотечных кредитов. В ЦБ обеспокоены тем, что российские граждане, у которых уже есть займы, все чаще стали брать еще и ипотечный кредит.
По банным Банка России, по состоянию на 1 сентября 46% российских заемщиков имели другие займы помимо жилищных. Для сравнения, в начале 2019 года таких было 39%, сообщает РБК.
По мнению ЦБ, банки должны сократить выдачу ипотеки уже закредитованным клиентам. Это поможет им снизить риск их кросс-дефолтов, которые возникают при наличии нескольких разных займов.
Российские банки не поддержали инициативу регулятора, поскольку это может привести к сокращению объемов кредитования.