Покупка продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 10 тысяч рублей
Самым популярным напитком в новогодние праздники у россиян остается шампанское и игристые вина. Их предпочитают 84% опрошенных. 59% встретят Новый год с вином в бокалах, а 40% выбрали водку
Российские граждане планируют потратить на новогодний стол в среднем 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen.
На покупку шампанского, мяса, рыбы, овощей и фруктов граждане рассчитывают не потратить более 10 тысяч рублей. Согласно опросу, 93% россиян для праздничного ужина покупают овощи и фрукты, сыр (89%), свежее мясо, рыбу и птицу (87%), а также мясные продукты (81%), сообщает РИА Новости.
Исследователи также сообщают, что рост спроса на указанные товары традиционно начинается за неделю до Нового года, а пик продаж приходится на 28 декабря.
Самым популярным напитком в новогодние праздники у россиян остается шампанское и игристые вина. Их предпочитают 84% опрошенных. 59% встретят Новый год с вином в бокалах, а 40% выбрали водку.