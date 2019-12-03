СКР возложил вину за гибель людей при пожаре в самолете SSJ100 на первого пилота
Следственный комитет завершил расследование дела о сгоревшем в «Шереметьево» пассажирском самолете SSJ100 и гибели 41 человека. Виновником аварии СКР назначил командира экипажа Дениса Евдокимова
Следственный комитет завершил расследование дела о сгоревшем в «Шереметьево» пассажирском самолете SSJ100 и гибели 41 человека. Виновником аварии СКР назначил командира экипажа Дениса Евдокимова.
В Следственном комитете сообщили «Интерфаксу», что расследование завершено, в ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру.
В рамках следствия было проведено более 100 экспертиз, по результатам которых вина за гибель 41 человека была возложена на первого пилота «Аэрофлота» Дениса Евдокимова. Сам летчик своей вины не признал.
Обвинение пилоту предъявлено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Согласно материалам следствия, получив разрешения вернуться в аэропорт вылета («Шереметьево»), командир воздушного судна Денис Евдокимов совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей. В результате этих действий самолет при посадке стал «отпружинивать» от ВПП. Во время очередного касания земли разрушилась стойки шасси, пробив топливных бак самолета, что привело к возгоранию. В результате пожара в самолете погиб бортпроводник и 401 пассажиров рейса Москва – Мурманск.
Денис Евдокимов заявил, что во время жесткой посадке возгорание не должно было произойти, а шасси в случае разрушения должны были отскочить в сторону. Кроме того, корпус самолета способен был выдержать высокую температуру, а пассажиры могли покинуть салон, если бы была закрыта задняя дверь.