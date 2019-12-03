03 декабря 00:35
Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах
«Иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование
Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал резонансный закон, который позволит признавать «иностранными агентами» физических лиц.
Документ вносит поправки в федеральный закон «О СМИ», согласно которым «иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.
Эксперты отмечают, что «инагентами» по этому закону могут признавать журналистов, видеоблогеров и даже рядовых пользователе социальных сетей.
Ранее правозащитники и деятели культуры обратились к главе государства с просьбой не подписывать закон о гражданах-инагентах, поскольку он нарушает базовые конституционные права человека.