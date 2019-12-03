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03 декабря 00:35

Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах

«Иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование

Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал резонансный закон, который позволит признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Документ вносит поправки в федеральный закон «О СМИ», согласно которым «иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.

Эксперты отмечают, что «инагентами» по этому закону могут признавать журналистов, видеоблогеров и даже рядовых пользователе социальных сетей.

Ранее правозащитники и деятели культуры обратились к главе государства с просьбой не подписывать закон о гражданах-инагентах, поскольку он нарушает базовые конституционные права человека.

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