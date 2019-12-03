03 декабря 00:28
Суды оштрафовали россиян по закону о неуважении к власти на 1,1 млн рублей
Российские суды за девять месяцев текущего года оштрафовали граждан по закону о «неуважении к власти» на общую сумму 1,155 млн рублей. Напомним, что этот закон вступил силу в марте 2019 года
Российские суды за девять месяцев текущего года оштрафовали граждан по закону о «неуважении к власти» на общую сумму 1,155 млн рублей. Напомним, что этот закон вступил силу в марте 2019 года.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в Telegram, что по состоянию на 1 декабря было заведено 63 административных дела о неуважении к власти. По 33 делам были назначены штрафы.
27 дел о неуважении к власти были возбуждены по факту оскорбления президента Владимира Путина.
Десять фигурантов дел обжаловали решения о штрафах в Европейском суде по правам человека.