Меню
Общество
Из Москвы с «любовью» - российский Север сделают свалкой
03 декабря 00:18

Государственные СМИ удалили новости про расследование ФБК о яхте и самолете Наили Аскер-Заде

Государственные информационные агентства удалили ранее опубликованные сообщения о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном ведущей телеканала «Россия 1»

Государственные СМИ удалили новости про расследование ФБК о яхте и самолете Наили Аскер-Заде

Государственные информационные агентства РИА Новости и ТАСС удалили ранее опубликованные сообщения о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященном ведущей телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-Заде.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил в Twitter, что с сайтов РИА Новости и ТАСС пропали сообщения о расследовании о яхте и частном самолете телеведущей.

В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-Заде часто летает на бизнес-джете Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов и отдыхает на яхте SEA&US аналогичной стоимости. Борцы с коррупцией выяснили, что частный самолет принадлежал дочерней компании ВТБ, а затем перешел под контроль офшорной фирмы в Белизе, собственник которой неизвестен. Авторы расследования также напоминают о романе телеведущей и главы госбанка ВТБ Андрея Костина.

О близких отношениях телеведущей и госбанкира российские СМИ сообщали и раньше. Об этом, в частности, сообщалось в публикации проекта Baza о двух московских квартирах стоимостью 340 млн рублей, которые числились на балансе ВТБ, а затем перешли в собственность Аскер-Заде. Однако многие публикации на тему Аскер-Заде и Костина были заблокированы Роскомнадзором, поскольку данная информация якобы была признана запрещенной к распространению.

Материалы по теме
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Глава госбанка ВТБ потратил 140 млн рублей на изысканные предметы интерьера
Телеведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке после того, как о нем узнали СМИ
Сейчас на главной
Авторская колонка
Нам все врут!
Губернатор Владимир Владимиров пообещал на полтисовете краевой «Единой России», что он обратится к «Химинвесту» с просьбой не строить на территории города Лермонтова нитроцеллюлозный завод. И вроде, как свое обещание выполнил, обратился. И «Химинвест» вроде как, заявил, что сроить завод на территории Лермонтова не будет. Но так ли это на самом деле?
Горшков Михаил
Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию 
александр шестун
Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию 
Как только врачи СИЗО «Матросская тишина» запретили экс-главе Серпуховского района Подмосковья участвовать в каких-либо следственных действиях, истёк обозначенный Басманный судом срок для ознакомления бывшего чиновника с материалами уголовного дела
Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах
иностранный агент
Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах
«Иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование
Суды оштрафовали россиян по закону о неуважении к власти на 1,1 млн рублей
неуважение к власти
Суды оштрафовали россиян по закону о неуважении к власти на 1,1 млн рублей
Российские суды за девять месяцев текущего года оштрафовали граждан по закону о «неуважении к власти» на общую сумму 1,155 млн рублей. Напомним, что этот закон вступил силу в марте 2019 года
Авторская колонка
Спарринг-партнер для дочки бандита
Пришел, как обычно в субботу, на свой любимый мордобой и тут же с удовольствием узрел в почти пустом зале красивую девушку в боксерских перчатках, бьющую азартно руками и ногами по мешку
Ларин Александр
Американские ученые вывели сорт яблок, которые не портятся целый год
сельское хозяйство
Американские ученые вывели сорт яблок, которые не портятся целый год
В США вывели сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев и не портиться. Селекцией сорта Cosmic Crisp занимались специалисты Вашингтонского университета
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии»
Единая Россия
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии»
Роберт Шлегель в настоящее время работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. В переписке с изданием бывший провластный депутат, который активно критиковал «загнивающий» Запад, признался, что его взгляды «сильно изменились»
ФБК нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
ВТБ
ФБК нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
ФБК опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ
Экономика
Россияне потратили на «черной пятнице» более 22 млрд рублей
Российские граждане за три дня «черной пятницы» увеличили свои траты в интернет-магазинах на 30%. Россияне совершили покупки на 22,3 млрд рублей. В прошлом году общие траты во время «черной пятницы» составили 17,4 млрд рублей
ЦППК решила потратить 30 млн рублей на свой пиар после неудачного запуска МЦД
общественный транспорт
ЦППК решила потратить 30 млн рублей на свой пиар после неудачного запуска МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опубликовала на портале госзакупок тендер на оказание услуг по информированию населения о своих пассажирских сервисах
Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь
прогноз погоды
Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь
Последний месяц 2019 года во многих регионах России будет аномально теплым. Синоптик рассказал, что почти в половине российских регионов температура воздуха в декабре будет выше номы
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ
ФСБ
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ
На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы, а также усиление борьбы с картельными сговорами
Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко
андрей мельниченко
Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко
СГК миллиардера Андрея Мельниченко обратилась в суд с требованием взыскать задолженность за газ и электроэнергию с социальных учреждений города Черногорск республики Хакасии
НТВ показал сюжет о россиянах, которые переехали за границу и живут безбедно на пенсию
пенсионеры
НТВ показал сюжет о россиянах, которые переехали за границу и живут безбедно на пенсию
Телеканал НТВ в минувшие выходные показал сюжет о российских пенсионеров, которые переезжают за границу, живут там на одну пенсию и ни в чем не нуждаются
Правительство одобрило законопроект о повышенных страховых выплатах по вкладам
банки
Правительство одобрило законопроект о повышенных страховых выплатах по вкладам
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает повышение максимального размера выплат некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 млн рублей
«Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг
Почта России
«Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен изготовить видеоролики с участием медийных персон, на аккаунты которых в соцсетях подписаны не менее одного миллиона человек
В России ужесточили наказание за незаконный оборот трех жизненно важных препаратов
лекарства
В России ужесточили наказание за незаконный оборот трех жизненно важных препаратов
1 декабря вступило в силу постановление, которое ужесточает наказание за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов - «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина»
Авторская колонка
Сбои в эталонной модели здравоохранения и полный провал в профилактике ВИЧ налицо
Если представить, что в нашей стране когда-то бы прошел марш ВИЧ-инфицированных, то его символами наверняка стали бы черные очки и белые перчатки
Каблинова Юлия