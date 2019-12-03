Государственные СМИ удалили новости про расследование ФБК о яхте и самолете Наили Аскер-Заде
Государственные информационные агентства удалили ранее опубликованные сообщения о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном ведущей телеканала «Россия 1»
Государственные информационные агентства РИА Новости и ТАСС удалили ранее опубликованные сообщения о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященном ведущей телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-Заде.
Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил в Twitter, что с сайтов РИА Новости и ТАСС пропали сообщения о расследовании о яхте и частном самолете телеведущей.
В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-Заде часто летает на бизнес-джете Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов и отдыхает на яхте SEA&US аналогичной стоимости. Борцы с коррупцией выяснили, что частный самолет принадлежал дочерней компании ВТБ, а затем перешел под контроль офшорной фирмы в Белизе, собственник которой неизвестен. Авторы расследования также напоминают о романе телеведущей и главы госбанка ВТБ Андрея Костина.
О близких отношениях телеведущей и госбанкира российские СМИ сообщали и раньше. Об этом, в частности, сообщалось в публикации проекта Baza о двух московских квартирах стоимостью 340 млн рублей, которые числились на балансе ВТБ, а затем перешли в собственность Аскер-Заде. Однако многие публикации на тему Аскер-Заде и Костина были заблокированы Роскомнадзором, поскольку данная информация якобы была признана запрещенной к распространению.