02 декабря 15:33
Американские ученые вывели сорт яблок, которые не портятся целый год
В США вывели сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев и не портиться. Селекцией сорта Cosmic Crisp занимались специалисты Вашингтонского университета
В США вывели сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев и не портиться. Селекцией сорта Cosmic Crisp занимались специалисты Вашингтонского университета. Работа была начата еще в 1997 году.
На коммерческое освоение яблок сорта Cosmic Crisp ушло около 10 млн долларов, но выращивать этот фрукт можно только в штате Вашингтон. Местные фермеры получили эксклюзивную лицензию сроком на 10 лет. За последние три года они высадили 12 млн яблонь, сообщает Baza.
Американские ученые утверждают, что яблоки Cosmic Crisp можно хранить от 10 месяцев до года, но они не потеряют вкусовых качеств, а их внешний вид не ухудшится.