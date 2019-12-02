Экс-депутат от «Единой России» и экс-комиссар «Наших» стал гражданином Германии
Роберт Шлегель в настоящее время работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. В переписке с изданием бывший провластный депутат, который активно критиковал «загнивающий» Запад, признался, что его взгляды «сильно изменились»
Бывший депутат Госдумы России и бывший комиссар провластного молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Издание «Медиазона» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung сообщает, что Роберт Шлегель в настоящее время работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. В переписке с изданием бывший провластный депутат, который активно критиковал «загнивающий» Запад, признался, что его взгляды «сильно изменились».
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии», - добавил бывший депутат-патриот.
В 2006–2007 годах Роберт Шлегель занимал должность пресс-секретаря движения «Наши», а в 2007 году избрался в Госдуму от «Единой России». Шлегель является одним из авторов поправок к закону «О защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который предполагает блокировку сайтов.
«Первый закон «О блокировках запрещенной информации в интернете» продвигали: депутат от «СР» Илья Пономарев и депутат от «ЕР» Роберт Шлегель. Пономарев стал гражданином Украины. Шлегель стал гражданином Германии. А мы остались: иностранные агенты с блокируемым интернетом», - прокомментировал новость о немецком гражданстве бывшего комиссара «Наших» Алексей Навальный.