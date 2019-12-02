Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
ФБК опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ Андрея Костина. Ранее СМИ уже писали о роскошной недвижимости Аскер-Заде и ее романе с банкиром, однако большая часть публикаций была заблокирована Роскомнадзором.
Алексей Навальный сообщил, что Наиля Аскер-Заде владеет частным самолетом Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT. Бизнес-джет «простой телеведущей госканала» удалось вычислить путем сверки информации о путешествиях Аскер-Заде в ее Instagram и перемещений указанного лайнера.
По данным ФБК, самолет был куплен в марте 2017 года банком ВТБ и зарегистрирован на офшор на острове Мэн. Затем он был перерегистрирован на офшор в Белизе, а его владельцы уже не указывались. Стоимость Bombardier Global 6000 составляет около 4 млрд рублей.
«Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов/почти 4 млрд рублей. И эксплуатация такого шикарного самолета стоит 500 тысяч рублей за один час полета. Таких денег у него и близко не может быть. Или - второй вариант - Костин арендует этот самолет для Наили. Но тут ситуация ничуть не лучше. Мы взяли один календарный месяц, за который были самые полные данные, и выяснили, что самолет налетал более 50 часов, что стоило бы Костину 30 млн рублей», - пишет в своем блоге Алексей Навальный.
В распоряжении Наили Аскер-Заде есть не только частный самолет, но и яхта - 62-х метровая SEA&US стоимостью 4 млрд рублей.
«Андрей Костин усиленно скрывает свою зарплату в ВТБ, ее постоянно оценивают в диапазоне от 2-х до 15 млн долларов в год. Но нам это вообще непринципиально. Хоть 2 миллиона, хоть 15, хоть 30 миллионов зарабатывай он в госбанке - все равно. Такую яхту он не может себе позволить ни купить, ни содержать», - говорится в расследовании. Наиля Аскер-Заде на свою зарплату телеведущей государственного телеканала даже близко не может позволить себе купить частный самолет и яхту.
Напомним, некоторое время назад издание Baza опубликовало материал на платформе «Яндекс.Дзен» о новых квартирах Наили Аскер-Заде общей стоимостью 340 млн рублей, которые до этого находились в собственности ВТБ. Данная публикация и ее перепечатки были заблокированы по требованию Роскомнадзора. Данная информация была признана судом запрещенной к распространению, однако об отношениях журналистки и госбанкира, напротив, стало широко известно.
Следом издание «Проект» опубликовало материал о земельном участке телеведущей на Рублевском шоссе Московской области стоимостью около 3 млрд рублей. Земля числится за полной тезкой телеведущей с довольно редким именем, однако сама г-жа Аскер-Заде заявила, что не имеет отношения к этому участку.
Алексей Навальный в своем расследовании напоминает, что ВТБ является не самым успешным государственным банком. За последние 10 лет государство оказало помощь банку в размере триллиона рублей.