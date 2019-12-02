Россияне потратили на «черной пятнице» более 22 млрд рублей
Российские граждане за три дня «черной пятницы» увеличили свои траты в интернет-магазинах на 30%. Россияне совершили покупки на 22,3 млрд рублей. В прошлом году общие траты во время «черной пятницы» составили 17,4 млрд рублей
Российские граждане за три дня «черной пятницы» увеличили свои траты в интернет-магазинах на 30%. Россияне совершили покупки на 22,3 млрд рублей. В прошлом году общие траты во время «черной пятницы» составили 17,4 млрд рублей, сообщил РИА новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
На площадке «Настоящая Черная пятница» самой популярной у покупателей назвали акцию сети супермаркетов «Перекрестка», в рамках которой товары реализовывались 1 рублю. Далее следуют акции «М.Видео», Re-Store, интернет-магазина «Ростелеком» и онлайн-игры World of Warships.
Интернет-магазин Ozon сообщил о росте количества заказов в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, но средний чек снизился на 6% и составил около 2,7 тысячи рублей.
Напомним, что «черной пятницей» называют последнюю пятницу ноября, когда многие магазины проводят распродажу своих товаров со скидками. В США скидки достигают 80-90%, а в России - 30-50%. При этом в нашей стране из-за отсутствия контроля нередки случаи, когда магазины под видом распродажи реализуют свои товары по обычным и даже завышенным ценам.