ЦППК решила потратить 30 млн рублей на свой пиар после неудачного запуска МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опубликовала на портале госзакупок тендер на оказание услуг по информированию населения о своих пассажирских сервисах
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опубликовала на портале госзакупок тендер на оказание услуг по информированию населения о своих пассажирских сервисах. Соответствующая заявка была опубликована на следующий день после неудачного запуска первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Согласно условиям контракта подрядчик должен до 31 марта 2020 года организовать не менее четырех специальных проектов о преимуществах пригородного железнодорожного транспорта с участием блогеров, у которых не менее 100 тысяч реальных подписчиков на канале Youtube. МЦД заказала не менее 27 публикаций в ведущих СМИ с привлечением независимых экспертов-специалистов в сфере транспорта и урбанистики. Отдельно оператор «наземного метро» желает, чтобы пиар-подрядчик выпустил материалы на тему: «Электропоезд как часть современного стиля жизни», сообщают «Открытые медиа».
Стоимость контракта на продвижение пассажирских сервисов ЦППК составляет 30 млн рублей. Победитель тендера пока еще не выбран, однако провластные блогеры уже опубликовали хвалебные посты о МЦД. В этих публикациях говорилось о том, что проблемы в работе «диаметров» временные, а сама компания-перевозчик оперативно реагирует на поступающие жалобы. Также блогеры рассказали об отмене оплаты проезда на поездах МЦД, который будет действовать до 8 декабря.
Напомним, первые две линии Московских центральных диаметров были открыты 22 ноября. Однако пассажиры сразу же стали массово жаловаться на неработающие валидаторы, задержки в отправлении и короткие электрички, из-за чего гражданам пришлось бегать по платформе за последними вагонами, а потом ехать в давке. На следующий день работы МЦД ситуацию не улучшилась – пассажиры снова жаловались на проблемы с оплатой, давку и задержки.
Московские власти назвали проблемы в работе МЦД «техническими ограшностями» и пообещали сделать бесплатный поезд на две недели в качестве компенсации.