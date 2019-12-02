02 декабря 10:52
Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь
Последний месяц 2019 года во многих регионах России будет аномально теплым. Синоптик рассказал, что почти в половине российских регионов температура воздуха в декабре будет выше номы
Фото: profi-news.ru
Последний месяц 2019 года во многих регионах России будет аномально теплым. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал, что почти в половине российских регионов температура воздуха в декабре будет выше номы. В этот список среди прочих вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Псковская область, Челябинская область, Омская область, Татарстан и Свердловская область.
В декабре также ожидаются температурные скачки. «Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», - заявил Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.