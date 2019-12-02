Меню
Экономика
Чемодан, вокзал, Германия, Испания и Франция
02 декабря 10:35

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ

На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы, а также усиление борьбы с картельными сговорами

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ

На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также усиление борьбы с картельными сговорами.

В случае принятия этих законопроектов, ФСБ России получит право на силовое изъятие документов, вплоть до вскрытия помещений. В документах прописано и увеличение размера штрафов за препятствование деятельности контролеров. Для физлиц штраф составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 1% до 10% выручки. Сейчас размер этих штрафов не превышает 10 тысяч рублей.

Пакет законопроектов предполагает также ужесточение уголовной ответственности за заключение или участие в картеле. Авторы документа предлагают повысить срок заключения за данное преступление с трех до четырех лет лишения свободы, а за картели на торгах - до пяти лет колонии, сообщает «КоммерсантЪ».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что картели стали одной из угроз экономической безопасности.

Материалы по теме
Суд арестовал замглавы отдела ФАС по обвинению в избиении матери
Студент МГУ рассказал о пытках, которым его подвергли сотрудники ФСБ в библиотеке вуза
Самарская полиция возбудила дело по факту сговора на торгах по ремонту дорог
Сейчас на главной
Американские ученые вывели сорт яблок, которые не портятся целый год
сельское хозяйство
Американские ученые вывели сорт яблок, которые не портятся целый год
В США вывели сорт яблок, которые могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев и не портиться. Селекцией сорта Cosmic Crisp занимались специалисты Вашингтонского университета
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии»
Единая Россия
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии»
Роберт Шлегель в настоящее время работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. В переписке с изданием бывший провластный депутат, который активно критиковал «загнивающий» Запад, признался, что его взгляды «сильно изменились»
ФБК нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
ВТБ
ФБК нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
ФБК опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ
Экономика
Россияне потратили на «черной пятнице» более 22 млрд рублей
Российские граждане за три дня «черной пятницы» увеличили свои траты в интернет-магазинах на 30%. Россияне совершили покупки на 22,3 млрд рублей. В прошлом году общие траты во время «черной пятницы» составили 17,4 млрд рублей
ЦППК решила потратить 30 млн рублей на свой пиар после неудачного запуска МЦД
общественный транспорт
ЦППК решила потратить 30 млн рублей на свой пиар после неудачного запуска МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опубликовала на портале госзакупок тендер на оказание услуг по информированию населения о своих пассажирских сервисах
Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь
прогноз погоды
Синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь
Последний месяц 2019 года во многих регионах России будет аномально теплым. Синоптик рассказал, что почти в половине российских регионов температура воздуха в декабре будет выше номы
Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко
андрей мельниченко
Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко
СГК миллиардера Андрея Мельниченко обратилась в суд с требованием взыскать задолженность за газ и электроэнергию с социальных учреждений города Черногорск республики Хакасии
НТВ показал сюжет о россиянах, которые переехали за границу и живут безбедно на пенсию
пенсионеры
НТВ показал сюжет о россиянах, которые переехали за границу и живут безбедно на пенсию
Телеканал НТВ в минувшие выходные показал сюжет о российских пенсионеров, которые переезжают за границу, живут там на одну пенсию и ни в чем не нуждаются
Правительство одобрило законопроект о повышенных страховых выплатах по вкладам
банки
Правительство одобрило законопроект о повышенных страховых выплатах по вкладам
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает повышение максимального размера выплат некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 млн рублей
«Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг
Почта России
«Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен изготовить видеоролики с участием медийных персон, на аккаунты которых в соцсетях подписаны не менее одного миллиона человек
В России ужесточили наказание за незаконный оборот трех жизненно важных препаратов
лекарства
В России ужесточили наказание за незаконный оборот трех жизненно важных препаратов
1 декабря вступило в силу постановление, которое ужесточает наказание за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов - «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина»
Авторская колонка
Сбои в эталонной модели здравоохранения и полный провал в профилактике ВИЧ налицо
Если представить, что в нашей стране когда-то бы прошел марш ВИЧ-инфицированных, то его символами наверняка стали бы черные очки и белые перчатки
Каблинова Юлия
«Хочу, чтобы в Новый год не было политических заключенных» 
Мирные акции
«Хочу, чтобы в Новый год не было политических заключенных» 
29-30 ноября по всей стране прошли акции в рамках Дня гражданской солидарности, инициатором которых стал профессор МГИМО историк Валерий Соловей
Москва потратит 50 млн рублей на лидерство в мировых рейтингах
Москва
Москва потратит 50 млн рублей на лидерство в мировых рейтингах
Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило ГБУ «Аналитический центр», которое входит в Департамент экономической политики и развития Москвы
Официальный представитель МВД осталась без повышения из-за «дела Голунова»
МВД
Официальный представитель МВД осталась без повышения из-за «дела Голунова»
Официальный представитель МВД и помощник главы министерства Владимира Колокольцева Ирина Волк осталась без ранее обещанного повышения из-за резонансного дела Ивана Голунова
«Черная пятница» в России превращается из распродажи в обман покупателей
распродажа
«Черная пятница» в России превращается из распродажи в обман покупателей
Так называемая «черная пятница» все чаще стала превращаться из самой крупной распродажи в году в нечестный инструмент маркетологов. Как правило, обещанные продавцами скидки до 80% оказываются ненастоящими
Авторская колонка
Полку врагов России прибыло
Ряды неприятеля ширятся: к Вахтангу Кикабидзе и Лайме Вайкуле, которых уже осудили за антирусские высказывания и настроения, добавились сразу несколько деятелей культуры из разных стран
Петровская Ирина
В Мосгордуме отменили круглый стол на тему политических репрессий из-за участия в нем Алексея Навального
Мосгордума
В Мосгордуме отменили круглый стол на тему политических репрессий из-за участия в нем Алексея Навального
В Мосгордуме отменили круглый стол по теме политических репрессий и гонений сторонников оппозиции