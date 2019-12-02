Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ
На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы, а также усиление борьбы с картельными сговорами
На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, которые предполагают расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также усиление борьбы с картельными сговорами.
В случае принятия этих законопроектов, ФСБ России получит право на силовое изъятие документов, вплоть до вскрытия помещений. В документах прописано и увеличение размера штрафов за препятствование деятельности контролеров. Для физлиц штраф составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 1% до 10% выручки. Сейчас размер этих штрафов не превышает 10 тысяч рублей.
Пакет законопроектов предполагает также ужесточение уголовной ответственности за заключение или участие в картеле. Авторы документа предлагают повысить срок заключения за данное преступление с трех до четырех лет лишения свободы, а за картели на торгах - до пяти лет колонии, сообщает «КоммерсантЪ».
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что картели стали одной из угроз экономической безопасности.