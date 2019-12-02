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02 декабря 06:21

Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко

СГК миллиардера Андрея Мельниченко обратилась в суд с требованием взыскать задолженность за газ и электроэнергию с социальных учреждений города Черногорск республики Хакасии

Приставы арестовали имущество школ и детских садов по искам структур миллиардера Мельниченко

Сибирская генерирующая компания (СГК) миллиардера Андрея Мельниченко обратилась в суд с требованием взыскать задолженность за газ и электроэнергию с социальных учреждений города Черногорск республики Хакасии.

В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали имущество средней школы № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова (долг за газ, тепло, электроэнергию — 205 тысяч рублей), детсадов «Чайка» (56 тысяч рублей), «Золотая рыбка» (223 тысячи рублей), «Рябинка» (233 тысячи рублей).

Приставы арестовали за долги в том числе имущество, которое приобреталось для школы и детских садов на родительские и спонсорские деньги. Под арест попали даже игрушки и мебель. В ФССП отметили, что пока арестованное имущество осталось в образовательных учреждениях.

Дошкольные учреждения Черногорска рассчитаться по долгам за газ и свет не могут, так как из счета заблокированы. «Новая газета» сообщает, что за коммунальные долги в Черногорске заблокированы счета 47 из 63 бюджетных организаций. Республика Хакасия давно находится на грани дефолта, но в такому положению дел все давно привыкли и жизнь в регионе идет своим чередом.

Минфин Хакасии перевел средства Черногорску на погашение долгов бюджетных учреждений, а мэрия должна была перечислить деньги в ближайшее время. Тем не менее, Сибирская генерирующая компания не стала дожидаться денег и обратилась в суд. Служба судебным приставов в свою очередь встала не на защиту бедных, а интересов крупного капитала.

Примечательно, что пока компания Андрея Мельниченко с помощью приставов арестовывает школьную мебель и детские игрушки за коммунальные долги, супруга миллиардера Александра Мельниченко покупает квартиры в центре Нью-Йорка на самой дорогой улице города за 12,8 млн долларов. Супруга бизнесмена уже владеет в этом же доме пентхаусом стоимостью 12,2 млн долларов. Для сравнения долг школы и детских садов Черногорска, чье имущество было арестовано, составляет всего 11 тысяч долларов.

Сам Мельниченко в числе прочего владеет двумя яхтами Sailing Yacht A и Motor Yacht A, общая стоимость которых составляет 680 млн долларов.

Впрочем, долги с социальных учреждений в Черногорске пытается выбить не только частный бизнес, но и государственные организации. По данным «Новой», иски к детским садам «Светлячок», «Теремок» и «Сказка», а также к Станции юных туристов и Центру развития творчества подала Росгвардия из-за неуплаты оказанных им охранных услуг.

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