НТВ показал сюжет о россиянах, которые переехали за границу и живут безбедно на пенсию
Телеканал НТВ в минувшие выходные показал сюжет о российских пенсионеров, которые переезжают за границу, живут там на одну пенсию и ни в чем не нуждаются
Телеканал НТВ в минувшие выходные показал сюжет о российских пенсионеров, которые переезжают за границу, живут там на одну пенсию и ни в чем не нуждаются.
В программе «Центральное телевидение» несколько пенсионеров рассказали о переезде в теплые страны. Так, пенсионер из Сибири Георгий Янбаев заявил, что переехал в Таиланд 10 лет назад и живет там на пенсию в 20 тысяч рублей. Этих денег мужчину хватает на аренду двухкомнатной квартиры и оплату «коммуналки». Правда пенсионер еще организует дайвинг для туристов и зарабатывает на этом 60 тысяч рублей.
Пенсионерка Нина Горбунова из Тольятти переехала в Хургаду три года назад. Женщина рассказала, что пенсии в 20 тысяч рублей ей хватает практически на все.
Пенсионер Николай Зеленин продал дом в Удмуртии и решил обосноваться в турецкой Алании вместе с женой. Пара также рассказала, что «ни в чем себе не отказывает».
Напомним, что перед принятием закона о повышении пенсионного возраста государственные СМИ друг за другом стали выпускать сюжеты о пожилых россиянах, которые продолжают работать и вести активный образ жизни.