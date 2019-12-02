02 декабря 00:28
Правительство одобрило законопроект о повышенных страховых выплатах по вкладам
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает повышение максимального размера выплат некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 млн рублей
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает повышение максимального размера выплат некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 млн рублей. Согласно действующему законодательству максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей.
Повышенная страховая выплата полагается клиентам, которые хранили в банке средства от продажи недвижимости, полученное наследство, гранты в форме субсидий или выплаты по возмещению вреда здоровью, сообщает «Интерфакс».
Право на получение повышенной компенсации, согласно законопроекту, будет действовать в течение трех месяцев с момента размещения денег на счете.