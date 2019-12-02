«Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг и мобильного приложения
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен изготовить видеоролики с участием медийных персон, на аккаунты которых в соцсетях подписаны не менее одного миллиона человек
ФГУП «Почта России» потратит 443 млн рублей на продвижение своих услуг и мобильного приложения. Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен изготовить видеоролики с участием медийных персон, на аккаунты которых в соцсетях подписаны не менее одного миллиона человек.
Также в заявке «Почты России» указано, что для съемок рекламных роликов должны быть использованы квадрокоптеры и системы стабилизации камеры, сообщает «МБХ медиа».
По условиям госконтракта, до 30 июня 2020 года подрядчик должен снять 30 роликов об услугах и продуктах «Почты России», разработать и запустить промо-страницы, анимированные баннеры в интернете. Продвигать почта планирует пункты выдачи заказов, курьерскую службу, электронные заказные письма, собственное мобильное приложение и почтамат.