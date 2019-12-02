В России ужесточили наказание за незаконный оборот трех жизненно важных препаратов
1 декабря вступило в силу постановление, которое ужесточает наказание за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов - «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина»
В России 1 декабря вступило в силу постановление, которое ужесточает наказание за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов - «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина». Все три лекарства входят в перечень необходимых и жизненно важных препаратов.
«Прегабалин» (также известный как «Лирика») — противосудорожный препарат, который применяется при эпилепсии и других смертельных заболеваниях. «Тропикамидом» - это капли для расширения зрачка, а «Тапентадолом» является опиоидным обезболивающим. Правила оборота этих препаратов были ужесточены в связи с тем, что они пользуются спросом у наркозависимых людей.
С 1 декабря на «Тропикамид», «Тапентадол» и «Прегабалин» распространяется статья 234 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Эта статья предполагает до трех лет лишения свободы за нарушение оборота указанных препаратов.