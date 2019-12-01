Власти Москвы потратят 50 млн рублей на улучшение позиций города в международных рейтингах
Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило ГБУ «Аналитический центр», которое входит в Департамент экономической политики и развития Москвы
Мэрия Москвы планирует потратить почти 50 млн рублей на улучшение позиций города в различных международных рейтингах. Власти считают, что у российской столицы есть потенциал занять более высокие места в мировых рейтингах.
Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило ГБУ «Аналитический центр», которое входит в Департамент экономической политики и развития Москвы. По условиям контракта за 360 дней подрядчик должен улучшить позиции Москвы в рейтингах Quality of Living (сейчас Москва занимает в нем 167-е место из 231), Cities in Motion (86-е место из 174), Sustainable Cities Index (58-е место из 100), Safe Cities Index (37-е место из 60), Global Power City Index. (32-е место из 48) и World’s Most Liveable Cities (68-е место из 140), сообщает РБК.
При этом в качестве основного метода повышения позиций Москвы в международных рейтингах указывается «взаимодействие с их авторами», а не улучшение ситуации в городе, которая оценивается при составлении рейтинга. Подрядчик должен узнать имена авторов рейтинга, их рабочие контакты и «плотно с ними работать».