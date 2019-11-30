Официальный представитель МВД осталась без повышения из-за «дела Голунова»
Официальный представитель МВД и помощник главы министерства Владимира Колокольцева Ирина Волк осталась без ранее обещанного повышения из-за резонансного дела Ивана Голунова
Официальный представитель МВД и помощник главы министерства Владимира Колокольцева Ирина Волк осталась без ранее обещанного повышения из-за резонансного дела Ивана Голунова.
«Открытые медиа» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что Ирина Волк должна была получить повышение в звании по указу президента Владимира Путина от 11 июня 2019 года. Именно в этот день полиция официально сняла с журналиста Ивана Голунова обвинение в сбыте наркотиков в связи с недоказанностью его вины.
Источник сообщил, что Ирину Волк вычеркнули из списка на получение нового звания в последний момент.
Ирина Волк курирует работу всех полицейских пресс-служб, в том числе пресс-службы ГУ МВД по Москве. Начальник последней Юрий Титов позже был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за публикации фейковых фотографий в пресс-релизе об обысках в квартире Ивана Голунова. Речь идет о фотографиях «нарколаборатории», которые были сделаны в другом месте, а не в квартире журналиста.
29 ноября стало известно об увольнении Юрия Титова с должности начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве. Сам полицейский заявил, что просто переходит на другую работу.