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Экономика
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29 ноября 16:07

«Черная пятница» в России превращается из распродажи в обман покупателей

Так называемая «черная пятница» все чаще стала превращаться из самой крупной распродажи в году в нечестный инструмент маркетологов. Как правило, обещанные продавцами скидки до 80% оказываются ненастоящими

«Черная пятница» в России превращается из распродажи в обман покупателей

Так называемая «черная пятница» все чаще стала превращаться из самой крупной распродажи в году в нечестный инструмент маркетологов. Как правило, обещанные продавцами скидки до 80% оказываются ненастоящими, а покупатели приобретают товары по обычным ценам, а иногда даже по завышенным.

Напомним, что «черной пятницей» называют последнюю пятницу ноября, когда многие магазины проводят распродажу своих товаров со скидками до 80-90%. Эта традиция зародилась в США в 60-х годах, а в Россию пришла совсем недавно. Сейчас поучаствовать в грандиозной распродаже стараются все больше россиян, которые хотят сэкономить на покупке подарков к наступающему Новому году.

Однако в погоне за прибылью продавцы часто прибегают к обману покупателей и продают им под видом уценки товары по обычным ценам. В некоторых случаях недобросовестные продавцы умудряются продать товар по завышенным ценам.

Эксперты предупреждают покупателей, что размер реальной скидки может составлять от 5 до 30%, а все что выше - это маркетинговый ход или попытка продать залежавшиеся товары прошлых сезонов.

Руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин сообщил журналу Forbes, что давно занимается выявлением недобросовестных продавцов. Специалист рассказал, что один из магазинов предлагал на «черной пятнице» купить камеру за 29 тысяч рублей вместо 41 тысячи рублей, хотя до распродажи этот товар стоил без скидок 22 тысячи рублей.

По данным Рябинина, 75% российских магазинов искусственно завышают цены перед распродажей, а накрутки по сравнению с «предраспродажными» ценами могут достигать 33%. Это происходит из-за отсутствия инструментов жесткого контроля, как в США или Великобритании.

Еще одна опасность для покупателей – это фейковые интернет-магазины, которые активизируются в сезон распродаж. В лучшем случае невнимательный покупатель оставляет персональные данные, а в худшем — оплачивает товар, который никогда не получит.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), «черная пятница» 2018 года принесла онлайн-ритейлерам 17,4 млрд рублей. В этом году эксперты ожидают таких же показателей.

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