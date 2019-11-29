В Мосгордуме отменили круглый стол на тему политических репрессий из-за участия в нем Алексея Навального
В Мосгордуме отменили круглый стол по теме политических репрессий и гонений сторонников оппозиции
В Мосгордуме отменили круглый стол по теме политических репрессий и гонений сторонников оппозиции. На мероприятие среди были приглашены оппозиционер Алексей Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава Мосгорсуда Ольга Егорова, представители прокуратуры и следственных органов.
«Завтра в МГД большое заседание на тему политических репрессий против оппозиции. Участвует ГУВД Москвы, мэрия и тд. Я тоже приду и скажу пару слов. Ещё от ФБК будут Любовь Соболь, Иван Жданов и Георгий Албуров», - сообщил накануне круглого стола Алексей Навальный.
Официальное мероприятие в столичной думе отменили из-за участия в нем лидеров оппозиции, однако его участники все равно пришли в назначенное время. Депутат Елена Шувалова сообщила, что ее коллег из КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение круглого стола.
Поскольку зал под мероприятие не предоставили, Елена Шувалова пригласила участников круглого стола в свой кабинет, однако побеседовать в спокойной обстановке не удалось. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в кабинет депутата ворвались провокаторы, которые сломали дверь.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин сообщил в Twitter, что дверь сломал член Московской общественной палаты Султан Хамзаев.
Депутат Елена Шувалова написала заявление в полицию по факту сломанной в ее кабинете двери.