Меню
Экономика
Картель пригородного назначения
29 ноября 13:32

В Благовещенске достроили автомобильный мост до китайского города Хэйхэ

На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Строительство объекта шло более 20 лет

В Благовещенске достроили автомобильный мост до китайского города Хэйхэ
Фото: ridus.ru

На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Строительство объекта шло более 20 лет, а его стоимость составила 19 млрд рублей.

Длина моста между Благовещенском и Хэйхэ составляет 1080 метров. Российская и китайская стороны построили ровно по 540 метров. Обе части соединили в мае 2019 года. В эксплуатацию мост сдадут весной следующего года.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что после ввода автомобильного моста грузооборот между Приамурьем и Китаем вырастет в 8 раз, с 500 тысяч тонн до 4 млн тонн в год. Согласно прогнозу министерства, число прибывающих в Россию китайских туристов вырастет до 2 млн человек.

«Этот мост имеет очень важное стратегическое значение. Это очень серьезная перспектива для нашего региона. Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей», - прокомментировал строительство моста губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого приводит РБК.

Власти региона также сообщили об инвестициях в размере 8,5 млрд рублей в застройку предмостовой зоны.

Материалы по теме
Владимир Путин одобрил строительство моста через Лену за 83 млрд рублей
В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Кремль отобрал у Хабаровска статус столицы Дальнего Востока
Сейчас на главной
Покупай, но проверяй
распродажа
Покупай, но проверяй
Так называемая «черная пятница» все чаще стала превращаться из самой крупной распродажи в году в нечестный инструмент маркетологов. Как правило, обещанные продавцами скидки до 80% оказываются ненастоящими
Авторская колонка
Полку врагов России прибыло
Ряды неприятеля ширятся: к Вахтангу Кикабидзе и Лайме Вайкуле, которых уже осудили за антирусские высказывания и настроения, добавились сразу несколько деятелей культуры из разных стран
Петровская Ирина
В Мосгордуме отменили круглый стол на тему политических репрессий из-за участия в нем Алексея Навального
Мосгордума
В Мосгордуме отменили круглый стол на тему политических репрессий из-за участия в нем Алексея Навального
В Мосгордуме отменили круглый стол по теме политических репрессий и гонений сторонников оппозиции
ЦППК заплатит
общественный транспорт
ЦППК заплатит
Расходы на предоставление бесплатного проезда пассажирам Московских центральных диаметров возьмет на себя частный перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания. Бесплатный проезд на две недели был предоставлен пассажирам в качестве компенсации
Не все вино одинаково вредно
вино
Не все вино одинаково вредно
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила властям продлить время продажи российского вина до полуночи. Сейчас весь алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 08.00 (в некоторых регионах «сухой закон» действует с 22.00)
Авторская колонка
Прокурор арестовал мост. А потом убил
Попался тут на глаза забойный материал о бедовом прокуроре целого ЯНАО Александре Герасименко, которого за многочисленные нарушения вот уж который месяц хочет посадить Следственный Комитет, а тот всё не дается
Рощин Алексей
В госкорпорации «Роскосмос» вскрыли многолетние коррупционные схемы
Роскосмос
В госкорпорации «Роскосмос» вскрыли многолетние коррупционные схемы
В государственной корпорации «Роскосмос» вскрыли коррупционные схемы, которые существовали много лет. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников
Домик для депутата
доходы депутатов
Домик для депутата
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России». Борцы с коррупцией сообщили, что официально эти коттеджи считаются жильем служебного пользования
В Петербурге экологи провели серию пикетов против ввоза в Россию «урановых хвостов»
радиоактивные отходы
В Петербурге экологи провели серию пикетов против ввоза в Россию «урановых хвостов»
Экоактивисты продолжают серию одиночных пикетов против ввоза в Россию отходов обогащения урана. Около станции метро «Автово» активисты выстроились под путепроводом в ряд с плакатами против решения «Росатома»
Трассу М11 строили почти 10 лет
скоростные дороги
Трассу М11 строили почти 10 лет
В среду Владимир Путин торжественно открыл скоростную трассу М11 Москва – Санкт-Петербург. Власти подчеркивают: ничего подобного в истории российского дорожного строительства еще не было. Действительно, каждый метр дороги обошелся почти в 1 млн руб
Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря
Новый год
Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря
Ярослав Нилов считает, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов»
Минфин предложил наказывать губернаторов за отсутствие роста доходов бюджета
регионы
Минфин предложил наказывать губернаторов за отсутствие роста доходов бюджета
Министерство финансов РФ разработало меры, которые обяжут региональные власти формировать более реалистичные параметры бюджета
«Вы что, хотите как в Париже?»
желтые жилеты
«Вы что, хотите как в Париже?»
Российские пограничники не пустили в страну французского социолога Карин Клеман, которая планировала принять участие в научной конференции в Москве и прочесть лекцию о протестном движении «желтых жилетов»
Экономика
Россельхознадзор обнаружил в бананах из Эквадора переносчика холеры
В ведомстве сообщили, что риск заноса в Россию и распространения мухи-горбатки оценивается как высокий. Однако в Россельхознадзоре не исключили, что им придется ввести временные ограничения на поставки растительной продукции
Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
ВИЧ
Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
В документе указывается, что недостоверной информацией о ВИЧ считается отрицание факта существования этого вируса, отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита
Это нарушение базовых прав человека
НКО
Это нарушение базовых прав человека
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать одобренный парламентом законопроект, который разрешит Минюсту признавать «иностранными агентами» физических лиц
«Хьюстон, у нас проблемы»
доходы чиновников
«Хьюстон, у нас проблемы»
Проект Baza опубликовал материал о недвижимости первого заместителя гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Урличича, который курирует развитие орбитальной группировки и перспективные проекты
Вышел документальный фильм, в котором подробно разобрано громкое дело экс-главы Серпуховского района
Вышел документальный фильм, в котором подробно разобрано громкое дело экс-главы Серпуховского района
На YouTube-канале вышел документальный фильм, рассказывающий об одном из самых нашумевших уголовных дел последних лет