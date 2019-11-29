В Благовещенске достроили автомобильный мост до китайского города Хэйхэ
На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Строительство объекта шло более 20 лет
На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Строительство объекта шло более 20 лет, а его стоимость составила 19 млрд рублей.
Длина моста между Благовещенском и Хэйхэ составляет 1080 метров. Российская и китайская стороны построили ровно по 540 метров. Обе части соединили в мае 2019 года. В эксплуатацию мост сдадут весной следующего года.
Глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что после ввода автомобильного моста грузооборот между Приамурьем и Китаем вырастет в 8 раз, с 500 тысяч тонн до 4 млн тонн в год. Согласно прогнозу министерства, число прибывающих в Россию китайских туристов вырастет до 2 млн человек.
«Этот мост имеет очень важное стратегическое значение. Это очень серьезная перспектива для нашего региона. Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей», - прокомментировал строительство моста губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого приводит РБК.
Власти региона также сообщили об инвестициях в размере 8,5 млрд рублей в застройку предмостовой зоны.