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Москва
29 ноября 11:42

Мэрия Москвы возложила всю ответственность за сбои в работе МЦД на перевозчика

Расходы на предоставление бесплатного проезда пассажирам Московских центральных диаметров возьмет на себя частный перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания. Бесплатный проезд на две недели был предоставлен пассажирам в качестве компенсации

Мэрия Москвы возложила всю ответственность за сбои в работе МЦД на перевозчика

Расходы на предоставление бесплатного проезда пассажирам Московских центральных диаметров возьмет на себя частный перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Напомним, бесплатный проезд на две недели был предоставлен пассажирам в качестве компенсации за сбои в работе МЦД.

В мэрии Москвы заявили, что ЦППК в недостаточной мере подготовила турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям в работе валидаторов. Помимо этого пассажиры жаловались на задержки в отправлении поездов и слишком короткие электрички (всего 7 вагонов), за которыми людям пришлось бегать по платформе, а потом терпеть давку.

Ранее власти заявили, что в качестве компенсации за доставленные неудобства проезд в поездах МЦД будет бесплатным для всех в течение двух недель. Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта города Максим Ликсутов сообщил «Коммерсанту», что расходы целиком лягут на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

В ЦППК не сообщили размер расходов на бесплатный проезд, но они оцениваются в 300 млн рублей. Перевозчик также не сообщил, будет ли он оспаривать решение мэрии.

Руководитель Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что возлагать всю ответственность за сбои в работе МЦД на перевозчика странно. По его мнению, Московский метрополитен как оператор карт «Тройка» и Дептранс Москвы как организатора запуска МЦД должны были разделить ответственность за ошибки. Есть у экспертов вопросы и к РЖД, принявшим в эксплуатацию платформы, которые оказались заметно выше уровня выхода из электричек.

В свою очередь глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом» и вовсе назвал запуск МЦД худшим среди всех крупных транспортных проектов последних лет. По этой причине мэрия Москвы не хочет признавать свои ошибки и пытается переложить всю ответственность на перевозчика.

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