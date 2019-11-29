Мэрия Москвы возложила всю ответственность за сбои в работе МЦД на перевозчика
Расходы на предоставление бесплатного проезда пассажирам Московских центральных диаметров возьмет на себя частный перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания. Бесплатный проезд на две недели был предоставлен пассажирам в качестве компенсации
Расходы на предоставление бесплатного проезда пассажирам Московских центральных диаметров возьмет на себя частный перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Напомним, бесплатный проезд на две недели был предоставлен пассажирам в качестве компенсации за сбои в работе МЦД.
В мэрии Москвы заявили, что ЦППК в недостаточной мере подготовила турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям в работе валидаторов. Помимо этого пассажиры жаловались на задержки в отправлении поездов и слишком короткие электрички (всего 7 вагонов), за которыми людям пришлось бегать по платформе, а потом терпеть давку.
Ранее власти заявили, что в качестве компенсации за доставленные неудобства проезд в поездах МЦД будет бесплатным для всех в течение двух недель. Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта города Максим Ликсутов сообщил «Коммерсанту», что расходы целиком лягут на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
В ЦППК не сообщили размер расходов на бесплатный проезд, но они оцениваются в 300 млн рублей. Перевозчик также не сообщил, будет ли он оспаривать решение мэрии.
Руководитель Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что возлагать всю ответственность за сбои в работе МЦД на перевозчика странно. По его мнению, Московский метрополитен как оператор карт «Тройка» и Дептранс Москвы как организатора запуска МЦД должны были разделить ответственность за ошибки. Есть у экспертов вопросы и к РЖД, принявшим в эксплуатацию платформы, которые оказались заметно выше уровня выхода из электричек.
В свою очередь глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом» и вовсе назвал запуск МЦД худшим среди всех крупных транспортных проектов последних лет. По этой причине мэрия Москвы не хочет признавать свои ошибки и пытается переложить всю ответственность на перевозчика.