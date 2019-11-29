Власти разрешат магазинам продавать российское вино до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила властям продлить время продажи российского вина до полуночи. Сейчас весь алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 08.00 (в некоторых регионах «сухой закон» действует с 22.00)
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила властям продлить время продажи российского вина до полуночи. Сейчас весь алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 08.00 (в некоторых регионах «сухой закон» действует с 22.00).
В письме своем письме в адрес Минфина и Госдумы АКОРТ предлагает внести соответствующие поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине ноября был одобрен депутатами в первом чтении. Участники рынка считают, что ограничения в действующем по ночам «сухом законе» для российского вина будут способствовать его продвижению.
«Известия» сообщают, что в правительстве положительно отнеслись к инициативе ритейлеров и готовят соответствующие поправки в законопроект о виноделии ко второму чтению.
Директор винодельни «Усадьба Дивноморское» Сергей Безнощенко отметил, что увеличение времени продажи отечественного вина позволит снизить потребление суррогатов алкоголя, а также будет способствовать переходу россиян на «качественные и легкие напитки».