В госкорпорации «Роскосмос» вскрыли многолетние коррупционные схемы
В государственной корпорации «Роскосмос» вскрыли коррупционные схемы, которые существовали много лет. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников
В государственной корпорации «Роскосмос» вскрыли коррупционные схемы, которые существовали много лет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников.
Выявленные коррупционные схемы позволяли «отдельным руководителям» корпорации заниматься противоправной деятельностью, например, выводом денежных средств, мошенничеством и злоупотреблять полномочиями.
Артем Мельников рассказал, что в текущем году год по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 15 уголовных дел. По ним осуждены 50 человек, а сумма хищений составила около 11 млрд рублей. Г-н Мельников при этом подчеркнул, что коррупционные схемы, которые использовались в корпорации десятилетиями, удалось выявить только при новом руководстве.
В настоящее время службы внутреннего аудита ведут работу «по паршивым овцам», виновным в хищениях бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный».