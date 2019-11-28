Штаб Навального обнаружил поселок с секретными дачами для депутатов Мосгордумы
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России». Борцы с коррупцией сообщили, что официально эти коттеджи считаются жильем служебного пользования
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России». Борцы с коррупцией сообщили, что официально эти коттеджи считаются жильем служебного пользования.
По данным штаба Навального, на время работы в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин предоставлял депутатам от «Единой России» служебное жилье в виде коттеджей примерной площадью 260 кв. м. Официально на балансе Мосгордумы такой недвижимости нет.
Депутатские коттеджи расположены в поселке «Довиль» в подмосковном Одинцово в районе озера Паулюс. Коттеджный поселок огорожен высоким забором, а его охраной занимается ЧОО «Столичная безопасность».
Авторы расследования сообщают, что все коттеджи не поставлены на кадастровый учет. Соответственно собственники не платят налог на недвижимость, что является нарушением закона.
В 1997 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков распорядился построить на месте дома отдыха коттеджи, а в 2010 году он ликвидировал дом отдыха «Озера». Коттеджи были переведены на баланс ГБУ города Москвы «Финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы», а жильцы этих домов обеспечиваются всем необходимым через портал госзакупок и за счет московского бюджета. На деньги налогоплательщиков для жильцов «депутатского» поселка делается ремонт и проводятся закупки вплоть до стирального порошка.