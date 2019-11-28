В Петербурге экологи провели серию пикетов против ввоза в Россию «урановых хвостов»
Экоактивисты продолжают серию одиночных пикетов против ввоза в Россию отходов обогащения урана. Около станции метро «Автово» активисты выстроились под путепроводом в ряд с плакатами против решения «Росатома»
В Санкт-Петербурге активисты продолжают серию одиночных пикетов против ввоза в Россию отходов обогащения урана. Около станции метро «Автово» активисты выстроились под путепроводом в ряд с плакатами против решения «Росатома» принимать так называемые «урановые хвосты» из Германии.
Напомним, 26 ноября в Кронштадт прибыло судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами «урановых хвостов». Корабль с радиоактивными отходами вторые сутки стоит около поселка Лебяжье – в 500 метрах от жилых домов. «Росатом» планирует переправить опасный груз в Новоуральск Свердловской области.
Ранее депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с призывом не пускать судно с «урановыми хвостами» в северную столицу. Депутат назвал ненормальной ситуацию, когда власти запрещают ввоз в Россию из Европы продукты питания якобы из-за их потенциальной опасности, но разрешают ввозить радиоактивные отходы и уверяют в их полной безопасности.
С аналогичным заявлением партия «Яблоко» обращалась к руководству «Росатома» и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, однако власти продолжают игнорировать общественность.
По данным экологической организации «Гринпис», в Россию из Германии планируют доставить порядка 12 тысяч тонн «урановых хвостов» в течение трех лет. Экологи отметили, что в России уже накоплено около миллиона тонн «урановых хвостов», планов по использованию и переработке которых нет.
Примечательно, что в Германии политики осудили решение местной компании Urenco ввозить радиоактивные отходы в Россию и обвинили бизнесменов в безответственности. В России же никто из представителей власти не возмутился решением «Росатома», а в самой корпорации заверили, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем.