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28 ноября 09:05

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Ярослав Нилов считает, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов»

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Ранее в Кремле высказались против этой инициативы, отметив, что «надо работать».

Законопроект о 31 декабря подготовил председатель думского комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Если Дума примет его законопроект, что последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом длительность новогодних и рождественских каникул измениться не должна.

Ярослав Нилов считает, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов». Кроме того, если 31 декабря сделать выходным днем, то у граждан появится время на подготовку к празднику.

Теги: Новый год
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