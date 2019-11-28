Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря
Ярослав Нилов считает, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов»
Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Ранее в Кремле высказались против этой инициативы, отметив, что «надо работать».
Законопроект о 31 декабря подготовил председатель думского комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Если Дума примет его законопроект, что последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом длительность новогодних и рождественских каникул измениться не должна.
Ярослав Нилов считает, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов». Кроме того, если 31 декабря сделать выходным днем, то у граждан появится время на подготовку к празднику.