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28 ноября 07:53

Минфин предложил наказывать губернаторов за отсутствие роста доходов бюджета

Министерство финансов РФ разработало меры, которые обяжут региональные власти формировать более реалистичные параметры бюджета

Минфин предложил наказывать губернаторов за отсутствие роста доходов бюджета

Министерство финансов РФ разработало меры, которые обяжут региональные власти формировать более реалистичные параметры бюджета. Такими мерами являются привлечение губернаторов к дисциплинарной ответственности и сокращение дотаций на 2021 год, если доходы регионального бюджета не растут, а размер субсидий от федерального центра не снижается.

В постановлении правительства, подготовленном Минфином, речь идет о регионах, дотации в бюджеты которых превышали более чем на 40% собственные доходы в течение двух из трех финансовых лет. В список таких регионов входят Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия, Камчатский край и Севастополь.

Минфин предлагает обязать регионы снижать уровень дотационности и обеспечивать рост налоговых и неналоговых доходов. В случае невыполнения этих требований регионам сократят объем дотаций на 2021 год. Губернаторам при этом будет грозить дисциплинарное наказание, сообщают «Известия».

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